Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:

BOSNA’YA 30 BİN DOZ AŞI YOLLUYORUZ

“Biz ‘dost kara günde belli olur’ anlayışıyla Bosna Hersek’in yanında olduk. Bu seyahatin ardından 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek’e göndereceğiz. İkili ticaret hacmimiz Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle 9 kattan fazla artış göstererek, 2020 yılında 650 milyon dolara ulaşmıştır. İki ülkenin potansiyeli bu seviyenin kat be kat üzerindedir. Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesi’nde gelinen aşamayı da ele aldık. Projenin Bosna Hersek boyutunu hızlandırmak konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Türk Akım noktasında da bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Dostlarımıza, kardeşlerimize, Rusya ile mutabık kalmak suretiyle, bu yapılacak otoyolun bir kenarından süratle Türk Akım geçer.

DOĞU AKDENİZ’DE TAVİZ VERMEYİZ

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerde öncelikle Türkiye’nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Burada bizim taviz vermemiz söz konusu değil. Mısır’la ilgili konuya gelince, tabii Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Bunun yanında Suudi Arabistan’ın burada Yunanistan’la ortak tatbikatı söz konusu. Ama diğer taraftan Suudi Arabistan’ın Türkiye’den SİHA talebi var. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bu sularda ısınmaya fırsat vermeyiz. Türkiye orada karar verici konumundadır.”

DODİK: DOĞALGAZ YOLU DA YAPALIM

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik de Türk Akımı konusunda destek istedi ve “Saraybosna Devlet Otoyolu Projesi, çok önemli bir iş. Türk Akımı, Sırbistan’a kadar geldi. Otoyol yapılırken doğalgaz yolu da yapmamız gerekiyor” dedi.

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