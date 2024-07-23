Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Trump'a "geçmiş olsun" telefonu

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Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, yaptığı açıklamada Sisi'nin suikast girişiminin ardından eski ABD Başkanı Trump'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Sisi, her türlü şiddet, terör ve nefret eylemlerini kınadığını kaydetti.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.