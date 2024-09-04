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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara'ya geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Sisi#Recep Tayyip Erdoğan#Mısır
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankaraya geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 11:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bugün Türkiye'ye geliyor. Ankara'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı yapılacak. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve bölgeye yapılan insani yardımlar da ziyaretin ana gündem maddeleri arasında.

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Mısır'dan Ankara'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde 12 yıl sonra ziyaret gerçekleşiyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye gelecek. Erdoğan, mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanları, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Görüşmede bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar değerlendirilecek. Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayii alanında uzun vadeli iş birliği imkanları konuşulacak.

GAZZE ANA GÜNDEM

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve bölgeye yapılan insani yardımlar da ziyaretin ana gündem maddeleri arasında.

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Erdoğan ve Sisi, ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek ortak adımları değerlendirecek. Bölgesel meselelerde, kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi için yapılabilecekler ele alınacak.

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#Sisi#Recep Tayyip Erdoğan#Mısır

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