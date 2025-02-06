Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın! Vali Gül'den ilk açıklama

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İlçedeki Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışması sürüyor.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Olay yerine giden İstanbul Valisi Davut Gül, çıkan yangınla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Mısır Çarşısı'nda çıkmadı yangın. Buraya yakın yerde, arkadaki işletmede çıkmış. İtfaiye 5 dakikada müdahale bulundu. Kontrol altında ve soğutma çalışması devam ediyor. Can kaybı ve yaralı yok. Yangının çıkış nedenini de itfaiye raporlayacak.



Restoran olduğu için hızlı yayılmış. Herhangi bir yere sıçramadan söndürülmüş. Aranan, kaybolan kimse yok.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ



İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Perşembe günü saat 12.50 sıralarında Fatih Eminönü Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta bulunan 5 katlı binada yangın çıkmıştır. Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup, ekiplerin duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre lokanta olarak kullanılan iş yerinin mutfak bölümünde çıktığı düşünülen yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış nedeni, teknik incelemelerin ardından belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.