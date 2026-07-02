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Mısır Çarşısı'nda yangın

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#Mısır Çarşısı#Yangın#İtfaiye Müdahalesi
Mısır Çarşısında yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 13:15

İstanbul Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'ndaki 2 katlı baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

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Mısır Çarşısı'nda, baharat satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bulunan tarihi çarşıdaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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#Mısır Çarşısı#Yangın#İtfaiye Müdahalesi

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