Misinaya dolanan martıyı itfaiye kurtardı

Alaplı ilçe limanında balık tutan balıkçıların oltasındaki yemi almaya çalışan martının ayağı misinaya dolanırken, kanadına da kancalar battı. Balıkçıların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, martıyı alarak Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne getirdi. Martının ayağına dolanan misinalar kesilip, kanadına batan kancalar çıkarıldı.



Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, "Amatör balıkçılar avlandığı sırada oltadaki yemi almaya çalışırken zoka ve misinaya dolanarak ayak ve kanadından yaralanmış. Kanadına dolanan misina ile kancaları yarım saat süren bir çalışma sonrası çıkardık. Tedavisini yaparak karnını doyurduktan sonra tekrar doğaya salacağız" dedi.