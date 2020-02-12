MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMisinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı
GeriGündem Misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:44,Son Güncelleme:/

Misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANTALYA'da misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde çırpınan martıyı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler zodyak botla martının bulunduğu yere ulaştı. Misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış kuşa ulaşan 2 itfaiye personeli, hayvanı kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen martı, doğal ortamına salındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle