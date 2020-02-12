Misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı
ANTALYA'da misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Konyaaltı ilçesindeki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde çırpınan martıyı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler zodyak botla martının bulunduğu yere ulaştı. Misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış kuşa ulaşan 2 itfaiye personeli, hayvanı kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen martı, doğal ortamına salındı.
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