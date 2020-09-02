Misina ve poşete dolanan caretta caretta kurtarıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz Temizleme Ekibi, Samandağ ilçesine bağlı Çevlik mevkisinde tekneleriyle denizde temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, yavru bir Caretta Carettanın misina ve poşete dolandığı için dalış yapamadığını fark etti. Tekneyi caretta carettaya yaklaştıran personeller, file yardımıyla caretta carettayı tekneye çıkardı. Daha sonra büyük bir özveri ile caretta carettaya takılan olta iğnelerini çıkaran temizlik personelleri, hayvanı kontrol ederek tekrar denize bıraktı.

Yavru caretta caretta kurtarılma anları deniz temizlik personeli tarafından saniye saniye kaydedilirken, personellerin bu hareketi büyük beğeni topladı.