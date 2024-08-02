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Misina ve balık kurşunu caretta carettanın dışkısından çıktı

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#Caretta Caretta#Misina#Balık Kurşunu
Misina ve balık kurşunu caretta carettanın dışkısından çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 14:29

Antalya'da baygın halde bulunan ve götürüldüğü Muğla'daki rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan deniz kaplumbağasının dışkısından misina ve olta kurşunu çıktı.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde 24 Temmuz'da olta kurşunu ve misina yutması nedeniyle bayılan ve Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) getirilen deniz kaplumbağası tedaviye alındı. 'Ragnar' ismi verilen erkek iribaş caretta caretta, görevlilerin uyguladığı tedavi sayesinde yuttuğu misina ve balık kurşununu dışkıladı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Tedavisi devam eden Ragnar ilerleyen günlerde daha da iyi olacak. Denizlere bırakılan olta iğneleri ve misinaların canlılar için birer tehdit olduğunun ve onların sağlıklarını kötü etkilediğinin bilincinde olalım" dedi.

Misina ve balık kurşunu caretta carettanın dışkısından çıktı

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#Caretta Caretta#Misina#Balık Kurşunu

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