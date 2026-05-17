Misafirlikteki gelin görümce tartışmasında kan aktı: Birbirlerini bıçakladılar

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 15:17

Çorum’da gelin ve görümce olan C.K. ile E.A. aralarında çıkan kavgada, bıçakla birbirini yaraladı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde’de meydana geldi. Misafir olarak gittikleri evde C.K. ile gelinleri E.A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki kadın da çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

