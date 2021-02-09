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DHA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı!

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Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı!
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İzmir'in Buca ilçesinde akrabalarına misafirliğe giden Ferhat K.(35)  iki kişinin  silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden vurulan Ferhat K. hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, iki şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında  Göksu Mahallesi 690/8 sokakta bulunan binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, misafirliğe giden Ferhat K., akrabalarına ait apartmanın  3'üncü katında kaldığı sırada, M.B ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi 3'üncü kata çıktı.

Kapıyı çalan şüpheliler, Ferhat K.'nın kapıyı açmasıyla birlikte ateş etti. Göğsünden vurulan Ferhat K. kanlar içerisinde yere yığılırken, M.B. ve yanında bulunan kimliği öğrenilemeyen şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan 2'nci kattaki Ferhat K.'nın yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ferhat K.'yı ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Ferhat K.'nın tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri Ferhat K.'nın yakınlarının ifadesine başvurdu. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

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