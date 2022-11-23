Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Misafirliğe gittiği evde öldürülmüştü, şüpheli yakalandı! '8 yaşındaki çocuğa taciz' iddiası...

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kozan#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 16:53

Adana'nın Kozan ilçesinde misafir geldiği yeğeninin evinde pompalı tüfekle öldürülen Medeni Nazlı’yı (58) öldürdüğü öne sürülen Osman C. ile birlikte 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler adliye sevk edildi. Osman C.'nin ağabeyi Ufuk C., "Medeni, 8 yaşındaki yeğenimi taciz etmiş. Kız kaçıp, olayı babasına anlatmış. Aynı gece de olay gerçekleşiyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Olay, 21 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi Nazeden Sokak'ta meydana geldi. Kent merkezinde oturan Medeni Nazlı, Kozan ilçesindeki yeğeni Erol N.'nin evine gitti. Burada kalıp, uyuyan Nazlı, iddiaya göre, eve balkondan giren kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Medeni Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelinin Osman C. olduğunu tespit etti. Osman C. ile ev sahibi Erol N.'nin de aralarında olduğu toplam 5 kişi, gözaltına alındı.

Misafirliğe gittiği evde öldürülmüştü, şüpheli yakalandı 8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası...

İlgili Haber

Akrabalarının evine ziyarete gelmişti... Maskeli kişiler tarafından öldürüldüAkrabalarının evine ziyarete gelmişti... Maskeli kişiler tarafından öldürüldüHaberi görüntüle

'8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZ' İDDİASI

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında bina önünde bekleyen Osman C.'nin ağabeyi Ufuk C., "Adam gibi adamsın. Sen gerçekten kralsın. Yapmasan zaten adam değildin. Her zaman yanındayım. Ölene kadar bakarım sana kardeşim" diyerek bağırdı.

Haberin Devamı

Şüphelilerin adliyede sorgusu sürerken, Ufuk C., "Kardeşim, kızı ile arkadaşı Erol N.'nin evinde misafir iken; ölen Medeni Nazlı da gelmiş. Medeni, 8 yaşındaki yeğenimi TACİZ etmiş. Kız kaçıp, olayı babasına anlatmış. Kardeşim kızını da alıp evden ayrılmış. Aynı gece de olay gerçekleşiyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kozan#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası
Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor Marmara depremi için sinyal mi

Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor? Marmara depremi için sinyal mi?

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası
Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor Marmara depremi için sinyal mi

Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor? Marmara depremi için sinyal mi?

#Deprem