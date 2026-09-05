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Misafirliğe gittiği arkadaşının evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

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#Eskişehir#Veli Köksal#Pencereden Düşme
Misafirliğe gittiği arkadaşının evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 16:26

Eskişehir’de misafirliğe gittiği arkadaşının ikinci kattaki evinin penceresinden düşen 43 yaşındaki Veli Köksal, hayatını kaybetti.

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Olay, gece Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Veli Köksal, arkadaşı olan M.B.A’nın evine gitti. Bir süre sonra 2’nci kattaki dairenin penceresinden düşen Köksal, ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Köksal, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köksal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Eskişehir#Veli Köksal#Pencereden Düşme

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