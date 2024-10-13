Misafirliğe giden genç, odasında ölü bulundu

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Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 251 sokak üzerinde yer alan 7 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Selim Ulaş Yarıkan, dün Denizli'den hem Antalya'da okuyan kardeşini hem de halasını ailecek ziyarete geldi.

Bugün sabah saatlerinde Yarıkan'ın kardeşi kahvaltı için ağabeyini uyandırmaya gitti. Tüm çabalara rağmen Yarıkan uyanmayınca evdekilere seslendi. Selim Ulaş Yarıkan'dan tepki alamayan aile bireyleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Yarıkan'ın hayatını kaybettiği belirlenince adrese polis ekipleri talep edildi. Belediye tabibinin de ölümü şüpheli vermesi üzerine savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri de çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin incelemesinin ardından Selim Ulaş Yarıkan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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