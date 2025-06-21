Misafirini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evine misafir olarak gelen arkadaşı Ömer Bayram Fidan'ı (23) bıçaklayarak öldüren B.E.B. (30) Antalya’da yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TATIŞMA KANLI BİTTİ
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Göcek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.E.B., evine misafir olarak gelen arkadaşı Ömer Bayram Fidan’ı çıkan tartışma sonucunda bıçaklayarak öldürdü.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı. Fethiye’ye getirilip emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E.B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.