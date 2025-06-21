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Misafirini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

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#Muğla#Cinayet#Gözaltı
Misafirini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 19:36

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evine misafir olarak gelen arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan B.E.B. tutuklandı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evine misafir olarak gelen arkadaşı Ömer Bayram Fidan'ı (23) bıçaklayarak öldüren B.E.B. (30) Antalya’da yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TATIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Göcek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.E.B., evine misafir olarak gelen arkadaşı Ömer Bayram Fidan’ı çıkan tartışma sonucunda bıçaklayarak öldürdü.

Misafirini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı. Fethiye’ye getirilip emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E.B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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#Muğla#Cinayet#Gözaltı

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