Misafir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Misafir Arapça kökenli bir kelimedir ve Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasındadır. Gündelik yaşamda yaygın olarak kullanılır. Tabii buna paralel şekilde misafir kelimesinin değişik eş anlamları bulunmaktadır.

Misafir kelimesinin eş anlamlısına bakıldığında ‘konuk’ ya da ‘konak’ şeklinde ortaya çıkmaktadır. Özellikle konuk kelimesi misafir sözcüğünün karşılığı olarak daha çok değerlendirilmektedir. Ancak amaca uygun şekilde dilediğiniz gibi hem yazılı hem de sözlü olarak, bu sözcüklerin her ikisini de misafir eş anlamlısı şeklinde kullanabilirsiniz.

TDK’ya Göre Misafir Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığı zaman misafir kelimesinin eş anlamı ‘konuk’ kelimesi karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ‘konak’ kelimesi ile alternatif olarak kullanılabilmektedir. Her iki kelime de misafir sözcüğünün karşılığını cümle içerisinde anlatabilir.