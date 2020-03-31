MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMisafir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
GeriGündem Misafir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 31.03.2020 - 14:14,Son Güncelleme:/

Misafir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misafir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin en çok kullanılan kelimelerinden biri misafir sözcüğüdür. Diğer sözcüklerde olduğu gibi bu kelimenin de farklı eş anlamları bulunmaktadır. Bu eş anlamlıları öğrenebilir ve cümle içerisinde amaca uygun kullanabilirsiniz. Peki, misafir kelimesinin eş anlamlısı nedir? TDK’ya göre misafir kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinmesi gerekenler.

Misafir Arapça kökenli bir kelimedir ve Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasındadır. Gündelik yaşamda yaygın olarak kullanılır. Tabii buna paralel şekilde misafir kelimesinin değişik eş anlamları bulunmaktadır.

 Misafir kelimesinin eş anlamlısına bakıldığında ‘konuk’ ya da ‘konak’ şeklinde ortaya çıkmaktadır. Özellikle konuk kelimesi misafir sözcüğünün karşılığı olarak daha çok değerlendirilmektedir. Ancak amaca uygun şekilde dilediğiniz gibi hem yazılı hem de sözlü olarak, bu sözcüklerin her ikisini de misafir eş anlamlısı şeklinde kullanabilirsiniz.

 TDK’ya Göre Misafir Eş Anlamlısı

 Türk Dil Kurumu'na bakıldığı zaman misafir kelimesinin eş anlamı ‘konuk’ kelimesi karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ‘konak’ kelimesi ile alternatif olarak kullanılabilmektedir. Her iki kelime de misafir sözcüğünün karşılığını cümle içerisinde anlatabilir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle