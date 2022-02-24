Misafir gazetecilerin İstanbul turu

Haberin Devamı

Gürcistan medyasında çalışan 10 gazeteci, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Tiflis Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü’nün davetiyle Türkiye’ye geldi. Gürcü basın mensupları ilk olarak İstanbul’da Ayasofya Camisi, Sultanahmet Camisi, Basın Müzesi, Türk Devletleri Teşkilatı, Kapalıçarşı, Galata Kulesi, Mısır Çarşısı, Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Galataport ve Dolmabahçe Sarayı’nı gezdi. Gürcü gazetecilere Türk meslektaşları da eşlik etti.

İstanbul turunun ardından Ankara’ya giden Gürcistanlı gazeteciler Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı, TRT ve Gürcistan Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek.

MESLEKTAŞLARIMIZLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRİYORUZ

Programı düzenleyen Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, “Gürcistan komşu ülkemiz, aynı zamanda dost bir ülke. Türkiye ile çok yakın sosyal, kültürel ekonomik ilişkileri olan bir ülke ve bu ülkeyle ne yazık ki medya anlamında çok yakın ilişkiler içerisinde değildik. Bizlerde kamu diplomasine destek vermek için Büyükelçimiz Ceren Hanım’la temas ettik. Gürcistan’ın en önemli basın kurumlarının, medya kuruluşlarının, yönetici veya sahipleri konumundaki 10 kişilik bir heyeti buraya davet ettik, geldiler. Sadece gezmek değil aynı zamanda mesleki iş birliği, dayanışma, kaynaşma anlamında bir proje oldu” diye konuştu.

Haberin Devamı

İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR

Gürcistan’da yayın yapan The Messenger gazetesi muhabiri Khatuna Gogıchaıshvılı, İstanbul’a daha önce 8 kez geldiğini belirterek, “Türkiye harika bir ülke ama bunun yanında İstanbul çok daha harika. Her yeri tarih dolu bir şehir. İstanbul’a geldiğimde yüzyıllardır yaşananları hissediyor ve görüyorum. Daha önce ailemle gelmiştim, şimdi meslektaşlarımla bir aradayım. Bu ziyaretlerin Türk-Gürcü basının ilişkilerini güçlendirdiğini düşünüyorum” dedi.

BAKVALA NASIL YENİR ÖĞRENDİLER

Karaköy Gülloğlu’nu ziyaret eden Gürcü gazeteciler, burada ünlü baklava ustası Nadir Güllü’den “Baklava nasıl yenir” dersi aldı. Gazetecilerle tek tek ilgilenen Güllü, ziyaretten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “Bizde ülkemizin tanıtımına katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Gürcistan’da da bir hayli popüler olduğumuzu söylediler. Bu bizi çok mutlu etti” diye konuştu.