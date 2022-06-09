Miray bebeÄŸin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan iki doktora hapis cezasÄ± Ã‡ocuÄŸumuzu bir ilaÃ§ tedavisiyle kaybettik

Haberin DevamÄ±

Bezmialem VakÄ±f Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'nin yoÄŸun bakÄ±m servisinde tedavi edilen 6 aylÄ±k Miray TÃ¼rkkan, 20 KasÄ±m 2015 tarihinde hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Miray bebeÄŸin ailesi, bebeklerinin yanlÄ±ÅŸ tedavi ve aÅŸÄ±rÄ± doz digoksin ilacÄ± etkisi ile zehirlendiÄŸini ve bu yÃ¼zden Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia ederek doktorlardan ÅŸikayetÃ§i olmuÅŸlardÄ±.

Ä°stanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugÃ¼n 22'nci celsesi gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, sanÄ±k Nurettin O. K. katÄ±ldÄ±. DiÄŸer sanÄ±k Elvis K. ise duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. Miray'Ä±n anne ve babasÄ± Åžahin ve Nurcan TÃ¼rkan da katÄ±ldÄ±. DuruÅŸma savcÄ±sÄ±, her iki sanÄ±ÄŸÄ±n 2'ÅŸer yÄ±ldan 6'ÅŸar yÄ±la kadar hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi mÃ¼talaayÄ± tekrarladÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

"Ã‡OCUÄžUMUZU BÄ°R Ä°LAÃ‡ TEDAVÄ°SÄ°YLE KAYBETTÄ°K"

ÅžikayetÃ§i baba Åžahin TÃ¼rkan, "MÃ¼talaaya katÄ±lÄ±yoruz. SanÄ±klarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Dava 6 yÄ±ldÄ±r devam ediyor. SonuÃ§lanmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" dedi. Anne Nurcan TÃ¼rkan ise "Doktorlara gÃ¼vendik. Biri bilgisizdi, diÄŸeri sorumsuzdu. Ã‡ocuÄŸumuzu bir ilaÃ§ tedavisiyle kaybettik. ÅžikayetÃ§iyiz" diye konuÅŸtu. Ailenin avukatÄ± Semih GÃ¼ndoÄŸdu ise raporlara gÃ¶re her iki doktorun da kusuru bulunduÄŸunu belirterek "6 aylÄ±k bebeklerini doktora teslim etmiÅŸlerdir. Bir umut aramÄ±ÅŸlardÄ±r. BebeÄŸin kan deÄŸerlerinde yÃ¼ksek dozda digoksin bulunduÄŸundan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilmiÅŸtir. YoÄŸun bakÄ±mdaki bebeÄŸin Ã§ok dikkatli tedavi edilmesi gerekirken sanÄ±klarÄ±n bu anlamdaki hukuki ve cezai sorumluluÄŸu ortadadÄ±r. BebeÄŸin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olmuÅŸlardÄ±r. YargÄ±lama Ã§ok uzadÄ±. 2019 yÄ±lÄ± ÅŸubat ayÄ±ndan beri Ã§ok fazla yol katedemedik. Ä°ki sanÄ±ÄŸÄ±n da Ã¼st hadden cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederiz" dedi.Â

SUÃ‡LAMAYI KABUL ETMEDÄ°

SanÄ±k Nurettin O.K. ise "SuÃ§lamayÄ± kabul etmiyorum. NÃ¶bet ÅŸartlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen olayda icapÃ§Ä± hekim olarak sorumluluÄŸum geÃ§erlidir. Ä°capÃ§Ä± hekim de sorumluluklarÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netmeliÄŸinden telefonla icap ettiÄŸinde aranan ve Ã§ok Ã¶zel bir durum varsa Ã§aÄŸrÄ±lan bir hekimdir. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± talimatlarÄ±na gÃ¶re nÃ¶betÃ§i Ã§ocuk uzmanÄ± sorumludur. Acil serviste hizmet verdiÄŸi iÃ§in asistan hekimler bulunmaktadÄ±r. Bebek iÃ§in biz de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduk. HastamÄ±zÄ±n aÄŸÄ±r bir kalp yetmezliÄŸi ve metabolizma hastalÄ±ÄŸÄ± vardÄ±. Biz de kalbini destekleyebilmek iÃ§in tÃ¼m ilaÃ§larÄ± damardan kullanÄ±yorduk. Digoksin tedavisi ile nabÄ±zlarÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Hesaplama hatasÄ± sÃ¶z konusu oldu. YÃ¼ksek dozda digoksin alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen cevap alÄ±nmamasÄ± aÄŸÄ±r bir kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir. Asistan doktorlarÄ±n Ã¼zerine yÃ¼klenmiÅŸ bir yÃ¼ktÃ¼r. Ancak sistem bu ÅŸekilde asistan doktorlar Ã¼zerinden dÃ¶nmektedir. Uzman doktorlara ancak danÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yardÄ±mcÄ± olunabilmektedir. HakkÄ±mda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmasÄ±nda, TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi soruÅŸturmasÄ±nda ve Adli TÄ±p Kurumu raporunda suÃ§suz bulundum. Vicdanen mÃ¼sterihim. SuÃ§suzum. Beraatimi isterim" dedi.

Haberin DevamÄ±

Nurettin O.K. son sÃ¶zÃ¼nde ise "YanlÄ±ÅŸ bir ilaÃ§tan oluÅŸan bir hata varsa sorumluluk bana aittir. Ancak dozu hususunda evimden gelip kontrol etme gibi bir ÅŸansÄ±m bulunmamaktadÄ±r. Elvis K.'ya yardÄ±m isteyip istemediÄŸini sordum ama kendisi 'Ben yaparÄ±m' demiÅŸtir. Beraatimi istiyorum" dedi. DiÄŸer sanÄ±k Elvis K'nin avukatÄ± Ali RÄ±za Dizdar ise mÃ¼vekkilinin Ã¶ÄŸrenci olduÄŸunu, yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "MÃ¼vekkilimin kasti ve ihmali bir sorumluluÄŸu yoktur. Beraatini talep ederim" dedi.Â

Ä°KÄ° SANIÄžA DA CEZA

Mahkeme, sanÄ±k doktorlar Nurettin O.K. ve Elvis K.'nin "Taksirle Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan uygulanan digoksin miktarÄ±nÄ±n normalden Ã§ok fazla uygulanmasÄ±, sanÄ±k Elvis'in daha Ã¶nce hiÃ§ digoksin tedavisi uygulamamasÄ±, diÄŸer sanÄ±ÄŸÄ±n ise daha Ã¶nce hiÃ§ uygulamamasÄ±na raÄŸmen Elvis'in digoksin tedavisi uygulamasÄ±na onay vermesi nedeniyle ikisinin de asli derecede kusurlu olduÄŸunu, doktor olmalarÄ±na raÄŸmen kendilerine duyulan gÃ¼veni boÅŸa Ã§Ä±karmalarÄ±, vefat edenin yaÅŸÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda suÃ§un Ã¶nemi ve geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ailesinin bu kapsamdaki zararÄ± dikkate alÄ±narak 3 yÄ±l 6'ÅŸar ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Ä°NDÄ°RÄ°M UYGULANMADI

Hakim, anne Åžahin TÃ¼rkan'Ä±n belirtmesi Ã¼zerine sanÄ±klarÄ±n Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bu yana hiÃ§ arayÄ±p sormadÄ±klarÄ±, cenaze ve defin sÃ¼recinde aileyle ilgilenmedikleri, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilemedikleri, acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸmadÄ±klarÄ± ve duruÅŸmanÄ±n 20'nci celsesinde baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda bulunup bulunmadÄ±klarÄ± hususu sorulduktan sonra baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunduklarÄ±nÄ±, bunun da samimi deÄŸerlendirilmediÄŸi belirtildi. Hakim, herhangi bir piÅŸmanlÄ±k gÃ¶stermedikleri gerekÃ§esiyle sanÄ±klarÄ±n cezasÄ±nda indirim, erteleme ya da para cezasÄ± uygulamadÄ±.Â

5 AY SÃœREYLE DOKTORLUKTAN YASAKLANACAKLAR

SanÄ±klarÄ±n Elvis K. ve Nurettin O.K'nÄ±n doktorluk mesleÄŸinin dikkat Ã¶zen yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne aykÄ±rÄ±lÄ±k dolayÄ±sÄ±yla taksirle Ã¶ldÃ¼rme suÃ§unu iÅŸledikleri bu nedenle doktorluk gÃ¶revini yapmalarÄ±nÄ±n 5 ay sÃ¼reyle yasaklanmasÄ±na, yasaklamanÄ±n hÃ¼kÃ¼m kesinleÅŸtikten sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesine karar verdi.Â

Haberin DevamÄ±

"BAÅžKA MÄ°RAYLAR Ã–LMESÄ°N"

DuruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ± Ã¼zerine baba Åžahin TÃ¼rkan, "Bu dava 6 seneden beri devam etmektedir. DavayÄ± ilk gÃ¼nden son gÃ¼ne kadar takip ettik. Mahkemenin verdiÄŸi karar bizim Ã§ocuÄŸumuzu tekrar getirmeyecek ama diÄŸer Miray'lar iÃ§in belki bu vasÄ±tayla doktorlar gÃ¶revlerini daha dikkatli ifa ederler. BaÅŸka Miray'lar Ã¶lmesin" dedi.

Â

Â