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Miras yüzünden kardeşini öldürdü: Önce bıçakladı, sonra kurşun yağdırdı

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#Miras#Adana#Cinayet
Miras yüzünden kardeşini öldürdü: Önce bıçakladı, sonra kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 16:01

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde çiftçi Yunus Yıkık (42), miras yüzünden tartıştığı ağabeyi A.Y. (44) tarafından bıçak ve tabancayla öldürüldü. A.Y. ile olay sırasında yanında bulunan eşi S.Y. (39) jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün sabah ilçenin Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında miras yüzünden anlaşmazlık bulunan çiftçi Yunus Yıkık, ağabeyi A.Y. ve yengesi S.Y. ile tarlada buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. A.Y., kavgada kardeşini bıçakladıktan sonra tabancayla ateş etti. Yunus Yıkık, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıkık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Yıkık'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, A.Y. ile yanındaki eşi S.Y.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Miras#Adana#Cinayet

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