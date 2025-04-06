3 akrabasını katleden caniden kan donduran itiraf! 'Haklı olan istekleri yüzünden tartışma yaşandı... Balkondan kaçmasa onu da öldürecektim'

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Çerkezköy ilçesinde fabrikadan emekli ve bekar olan Mehmet Garip’in, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta, aileye ait 5 katlı binanın mirası nedeniyle akrabalarıyla arasında husumet çıktı. Garip, bu sırada işte olan ağabeyi Zülküf Garip’in oturduğu daireye gelip, burada yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartıştı.

Tartışma sırasında tabancasını çıkaran Mehmet Garip, Melike Garip'ten cep telefonu ile kızı Emine Bahar Tunalı'ya mesaj atıp eve çağırmasını istedi. Tehdit üzerine Melike Garip, kızına, 'Evdeyim bana gel' diye mesaj attı.

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Bunun üzerine binanın 1'inci katında oturan Emine Bahar Tunalı, annesinin oturduğu daireye çıktı. Yeğenin de gelmesiyle birlikte Mehmet Garip, 3 kişiyi tabanca ile vurduktan sonra damatları Buğra Tunalı'yı öldürmek için 1'inci kattaki daireye indi.

Silah seslerini duyan Buğra Tunalı, Garip'in çaldığı kapıyı açmadı. Mehmet Garip'in kapıyı kırıp zorla içeriye girmeye çalışması üzerine Buğra Tunalı, evde bulunan oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı ile birlikte balkondan atlayıp, kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipi sevk edildi. Kontrolde, Melike Garip ile Ferdi Garip'in öldüğü belirlendi. Yaralı olan Emine Bahar Tunalı ise kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Gözaltına alınan Mehmet Garip, işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Garip'in ifadesinde, miras yüzünden akrabaları ile aralarında husumet bulunduğu, yengesi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip, Emine Bahar Tunalı'nın yanı sıra damatları Buğra Tunalı'yı da öldürmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.

SİLAHI İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMIŞ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde miras nedeniyle husumetli olduğu yengesi Melike Garip ile yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı'yı tabancayla vurarak öldüren Mehmet Garip, ifadesinde cinayetlerde kullandığı tabancayı internet üzerinden satın aldığını söyledi. Evindeki aramada bir de tabanca susturucusu bulunan Garip'ın olayda susturucuyu kullanmadığı belirtildi.

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Mehmet Garip'in, 3 akrabasının yanında öldürmek istediği damatları Burağ Tunalı'ya da kaçarken tabanca ile ateş ettiği ancak vuramadığı ortayla çıktı. Garip'in ifadesinde, ailesi ile aralarında para konusunda sorun olduğunu anlatarak, "Haklı olan istekleri yüzünden tartışma yaşandı. Beni mağdur ettiler. Ben de aldığım silahla sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi. Garip, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Garip'in öldürdüğü Melike Garip ile yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı için Fevzipaşa Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazı ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye ölenlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Olayda eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Zülküf Garip, ayakta durmakla güçlük çekti. Mehmet Garip'in öldürmeyi hedeflediği damatları Buğra Garip ise eşinin tabutunun başından ayrılmadı. Ölen 3 kişi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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