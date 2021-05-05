Miras tartışmasında araya giren kardeşinin eşini vurdu

​Olay, saat 16.00 sıralarında, Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde meydana geldi. Salih Ş. ile kardeşi Saffet Ş. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sırasında Salih Ş., yanındaki tabancayı çekip, ateşledi. Silahtan çıkan mermi, bu sırada araya giren kardeşinin eşi Nuran Ş.’nin bacağına isabet etti.



Nuran Ş., ihbar üzerine gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Salih Ş. ise gözaltına alındı.

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