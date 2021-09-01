Miras sürprizi! İngiliz Charles’tan bellboy Taşkın’a...

AYDIN’ın Kuşadası’nda 1990 yılında hizmete başlayan otelde bellboy olarak çalışan Taşkın Daştan, otelin ilk misafirlerinden olan İngiliz Charles George Courtney’in valizini taşıdı. Taşkın Daştan’ı çok seven Charles George Courtney, onu her gördüğünde sohbet etmeyi sürdürdü. İngiliz turist, yıllarca tatilini Kuşadası’ndaki çok sevdiği bu otelde yaptı. Courtney, çok dürüst bulduğu Daştan’a daha sonra parasını da emanet ederek ihtiyacı olduğunda ondan almaya başladı.

Ancak hastalanan Courtney, son yıllarda Kuşadası’na gelememeye başladı. Durumu giderek ağırlaşan Courtney, yaşamını yitirdi. Courtney’in ölümünün ardından yakınları ilginç bir vasiyetle karşılaştı.



TÜRKİYE’DE PAY EDİLDİ

Charles George Courtney, mirasının önemli bir kısmını başta bellboy Taşkın Daştan olmak üzere otel personelinden bazı kişilere bıraktığı ortaya çıktı. Vasiyet üzerine İngiliz turistin bıraktığı miras, Türkiye’ye gönderilerek vasiyette adı geçen otel personeline bölüştürüldü.

Charles George Courtney’ın çok sevdiği, iş dışında bile sohbetler ettiği bellboy Taşkın Daştan, mirastan payına düşeni aldıktan sonra, çok sevdiği işini sürdürdü. Daşdan, “Miras benim yaşantımı değiştirmeyecek, bellboyluğa devam edeceğim” diye konuştu. İngiliz’in ölmesine üzüldüğünü, miras bırakmasına ise şaşırdığını belirten Daşdan, şunları anlattı:

ADI 401 NUMARALI ODADA

“Biz herkese aynı şekilde davranıyoruz. Ancak Charles George Courtney, bizleri çok sevmiş. Yıllarca gelip gitmeyi sürdürdü. Çok iyi bir insandı. Bana çok güvenirdi. Paralarını bile bana emanet eder, ihtiyaç olduğunda benden isterdi. Ben kuruşuna zarar getirmezdim. İstemese de hesap tutar kendisine öyle verirdim. Çocuklarımın eğitimine de katkı sağlamıştı. Hastalanınca gelmez oldu, ancak yine de görüşüyorduk. Yakınlarının bizi aradıklarını öğrendik. Charles George Courtney yaşamını yitirmiş ve mirasından bize de pay bırakmış. Duygulandık tabii. Kendisi otelimizin 401 numaralı odasında kalırdı. O odamıza da adını yaşatmak için onun adını verdik.”

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