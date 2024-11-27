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Miras paylaşımı için bir araya gelmişti... Tokat'ta sahte içki faciası: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yoğun bakımda

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#Tokat#Turhal#Sahte İçki
Miras paylaşımı için bir araya gelmişti... Tokatta sahte içki faciası: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yoğun bakımda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 12:21

Tokat'ın Turhal ilçesinde miras paylaşımı için bir araya gelen akrabalar, iddiaya göre aldıkları alkol nedeniyle zehirlendi. Bekir Baybars ve ve yeğeni Ali Baybars hayatını kaybederken, 3 kişi ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, amca Bekir Baybars ve yeğeni Ali Baybars, Ali Baybars'ın annesi Fadime Baybars'tan kalan miras paylaşımı için İstanbul'un Ümraniye ilçesinden Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyüne geldi.

Amca ve yeğeni, köyde akrabaları D.B. (48), H.B. (46) ve V.B. (49) ile bir araya geldi. İddiaya göre görüşme sırasında akrabalar, amca-yeğenin İstanbul'dan getirdikleri içkiden içti.

Daha sonra İstanbul'a dönen amca Bekir Baybars hayatını kaybederken, yeğeni Ali Baybars da Tokat'ta yaşamını yitirdi. Rahatsızlanan D.B., H.B. ve V.B. ise, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 2 kişinin kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belli olacağı belirtildi.

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#Tokat#Turhal#Sahte İçki

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