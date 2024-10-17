Miras kavgasında dehşet saçan enişteye müebbet ve 22 yıl hapis

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 15 Aralık’ta İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ekrem Üreten ile oğulları Erhan ve Ersan Üreten, araçlarını yıkatmak için oto yıkama dükkanına gitti. Ekrem Üreten, burada miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Kenan Ünen ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kenan Ünen, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kayınbiraderi Ekrem Üreten ile çocukları Ersan ve Erhan Üreten’e ateş açtı. Yaralılardan Erhan Üreten hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından tutuklanan Kenan Ünen hakkında Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Silahla basit yaralama’, ‘Mala zarar verme’, ‘Silahla tehdit’, ‘Tasarlayarak öldürme’ ve ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI

Haberin Devamı

Davanın karar duruşmasında, olayda yaralanan Ekrem Üreten ve ailenin avukatları hazır bulundu. Tutuklu yargılanan Kenan Ünen ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Kararını açıklayan mahkemeye heyeti, Kenan Ünen’i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 22 yıl hapisle cezalandırdı.