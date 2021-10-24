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Miras kavgasında 2 kardeş öldürüldü, 5 kişi yaralandı

#Kayseri#Tomarza#Bayram Gökkaya
Miras kavgasında 2 kardeş öldürüldü, 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iki aile arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeş tabanca ile öldürüldü, 5 kişi yaralandı.

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İddiaya göre, Göktaş ile Gökkaya aileleri miras nedeniyle tartıştı, çıkan kavgada bıçak ve silahlar kullanıldı. Kavgada Bayram Gökkaya (40) ile kardeşi Selim Gökkaya (35) tabanca ile vurularak öldürüldü, Elife Gökkaya da yaralandı.

İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ve Hasan Gökkaya ise bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Hasan ve Elife Gökkaya ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, mahallede giriş ve çıkışı kapattı.

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#Kayseri#Tomarza#Bayram Gökkaya

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