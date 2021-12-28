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Miras kavgası kanlı bitti!

#Sarıyer#Miras Kavgası#Cinayet
Miras kavgası kanlı bitti

Sarıyer'de iş yerinde çalıştığı sırada silahla vurulan Ünsal Köse hayatını kaybetti. Cinayetin miras kavgasından kaynaklandığı iddia edilirken, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Bekir Sıtkı Evcimen Sokak üzerindeki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre kendisine ait iş yerinde Ünsal Köse, aralarında daha önceden miras yüzünden anlaşmazlık yaşanan kayınbiraderi Mustafa B. ile tartıştı. Mustafa B., Ünsal Köse'ye kurşun yağdırarak kaçtı. 

EŞİ İÇERİ GİRİNCE KANLAR İÇİNDE YATAN KOCASINI GÖRDÜ

Çevreden silah sesi duyulmadığı için olaydan önce kimse haberdar olmadı. Yaşadığı üst katta kalan Ünsal Köse’nin eşi, iş yerine inince kocasını kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ünsal Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada olaydan hemen sonra kaçarak kayıplara karışan zanlı Mustafa B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Ünsal Köse’nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarından sonra Adli Tıp morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yapılan incelemelerin ardından cenazenin çıkarıldığı sırada Ünsal Köse’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Köse’nin bir yakını ‘Seni öldüreceğim Mustafa’ diye bağırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Sarıyer#Miras Kavgası#Cinayet

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