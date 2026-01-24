Miras kavgası büyüdü, akrabasının aracını kurşunladı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Sema Sokak üzerinde Ö.Ç. ve O.Ç. isimli şahıslar ile kardeşleri M.Ç. arasında miras meselesi sebebiyle sözlü bir tartışma yaşandı.

OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Tartışmanın ardından Ö.Ç. ve O.Ç.’nin araçla bölgeden ayrıldığı M.Ç. tarafından otomobile yönelik ateş açıldığı öne sürüldü. Yapılan kontrollerde araçta hasar oluştuğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili M.Ç. isimli şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.