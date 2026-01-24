×
Miras kavgası büyüdü, akrabasının aracını kurşunladı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 09:43

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde aile bireyleri arasında miras konusu sebebiyle yaşanan tartışmanın ardından bir kişiye ait araç kurşunlandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Sema Sokak üzerinde Ö.Ç. ve O.Ç. isimli şahıslar ile kardeşleri M.Ç. arasında miras meselesi sebebiyle sözlü bir tartışma yaşandı.

OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Tartışmanın ardından Ö.Ç. ve O.Ç.’nin araçla bölgeden ayrıldığı M.Ç. tarafından otomobile yönelik ateş açıldığı öne sürüldü. Yapılan kontrollerde araçta hasar oluştuğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili M.Ç. isimli şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

