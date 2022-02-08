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Miras kavgası aile faciasına döndü: 2 ölü

#Miras#Silivri#Tartışma

Silivri'de aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen ağabey ile kardeşi arasında çıkan tartışmada kan aktı. Ağabey, kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü.

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Olay saat 16.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Kardeşiyle miras yüzünden husumetli olan ağabey, akşam saatlerinde kardeşine ait eve geldi. İki kardeş evde yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ağabey, silahını çıkartarak kavga ettiği kardeşine ve yengesine ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı koca, ağır yaralandı.

Miras kavgası aile faciasına döndü: 2 ölü

Sesleri duyan mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Miras kavgası aile faciasına döndü: 2 ölü

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