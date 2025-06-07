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Miras kavgası

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Seyhan#Miras
Miras kavgası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 07:00

Adana Seyhan’da 4 Haziran’da 14.00 sıralarında, otomobille gezintiye çıkan Yılmaz D. (44), miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan eniştesi Cumali K.’nin (48) işyerinin önünden geçerken tartışma çıktı.

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Olayı öğrenip gelen Cumali K.’nin oğlu Yılmaz K. (24) de tartışmaya dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yılmaz K., dayısı Yılmaz D.’yi darp edip bıçakla saldırdı. Elinden yaralanan Yılmaz D., otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi. Bu kez de Yılmaz K.’nin kuzeni A.Ç. (16) isimli genç kız, kaldırımdan aldığı plastik sandalyeyle otomobile saldırdı. Yılmaz D. otomobille kaçtı.

‘KENDİMİZİ KORUMAK İSTEDİK’

Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Yılmaz D.’nin şikâyeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, şüpheliler Yılmaz K., babası Cumali K. ve kuzeni A.Ç.’yi, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Cumali K., sorgusunda, “Otomobilinin içinden bana küfredip ‘Evinden çıkarsan, seni vururum’ diyerek tehditte bulundu. O sırada telefonda konuştuğum oğlum, yaşananları duyup, olay yerine geldi. Biz, kendimizi korumak istedik” dedi. Yılmaz K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, babası Cumali K. adli kontrol şartı, kuzeni A.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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#Adana#Seyhan#Miras

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