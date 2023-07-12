Miras katliamına 6 gözaltı

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Özden, Özen ve Osman Özkul kardeşler bundan 25 yıl önce Kocaeli Gebze’de metal fabrikası kurmuştu. İki yıl önce kardeşler arasında anlaşmazlık çıkınca Özden ve Özen Özkul ortaklıktan ayrılmıştı. Bunun yanı sıra aralarında miras kavgası sürüyordu.

Osman Özkul/Zafer Öztürk

Geçen cumartesi günü Osman Özkul, misafiri Zafer Öztürk ve eşi Meltem Öztürk çiftiyle İstanbul Pendik’teki evlerinin otoparkında aynı sitede oturan kardeşleri Özden ve Özen Özkul ile karşılaştı. Osman Özkul (51), tartışmaya girdikleri Özden Özkul ve Özen Özkul’a ateş açtı. Çıkan çatışmada, Osman Özkul, (51) eşi Dilek Özkul (45), oğlu Efe Burak Özkul (25) ve misafiri Zafer Öztürk (48) öldü. Özen Özkul ve Meltem Öztürk (35) de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Özden Özkul ve Özen Özkul’la birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, Özden ve Özen Özkul tutuklandı.