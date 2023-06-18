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Miras cinayetine ömür boyu hapis

Güncelleme Tarihi:

#Miras#Cinayet#DAVA
Miras cinayetine ömür boyu hapis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 07:00

İstanbul Kartal’da avukatlık bürosunda miraz meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası 4 akrabasını silahla öldüren muhtar Ahmet Salih Bilginer hakkında karar verildi. Mahkeme Bilginer’i dört kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Yalova 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Salih Bilginer (62), ailesinden miras kalan mallar nedeniyle dayısının çocuklarıyla davalık olmuştu. Araya avukatlar girdi, akrabalar 6 Nisan 2021 günü İstanbul Kartal’daki avukatlık ofisinde buluştu. Ancak anlaşma yerine tartışma çıkınca Ahmet Salih Bilginer ruhsatlı silahıyla dayısının çocukları Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26) ve Ahmet Nuri Onat’ı (63) öldürdü. Arzu Onat’ı (56) ise ağır yaraladı. Olayın ardından Yalova’ya kaçan Ahmet Salih Bilginer, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İNDİRİM YAPILMADI

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Ahmet Salih Bilginer olay gününü şöyle anlattı: “Üzerime çok geldiler. Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı anlayamadım. Kontrol bende değildi.”

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Mahkeme heyeti Bilginer’i dört kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cinayetlerden sonra kaçtığı ve herhangi bir pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezalarda herhangi bir indirim yapmadı.

 

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#Miras#Cinayet#DAVA

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