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Miras cinayeti

#Miras#Cinayet#KARS
Miras cinayeti

Antalya’da yaşayan Gülderen Çelik, memleketi Kars’tan gelen kardeşi Kutlay Çelik tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polisi arayıp cinayet işlediğini söyleyen Çelik, miras yüzünden öldürdüğü ablasının cesedi başında beklerken gözaltına alındı.

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Kars’tan Antalya’nın Aksu ilçesine gelen Kutlay Çelik (47), dün öğle saatlerinde ablası Gülderen Çelik’in (52) Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak’taki evine gitti. Kutlay Çelik, evdeki ablasını başından tabancayla vurarak öldürdükten sonra polisi aradı. Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Gülderen Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Kutlay Çelik, polis tarafından gözaltına alındı. Kutlay Çelik ise polis merkezine götürüldü.

'KARDEŞİNİ VURDU'

Cinayetin miras paylaşımı nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Baba Ziyaettin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı belirtildi. Olay yerine gelen Ziyaettin Çelik, kızını öldüren oğluna tepki gösterdi. Polis aracına konulan Kutlay Çelik'e bağıran Ziyaettin Çelik “İşte bu Kutlay Çelik kardeşini vurdu” dedi.

'BENİM OĞLUM DEĞİL ARTIK'

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Ziyaettin Çelik, olay yerindeki gazetecilere ise “Para davası. Başka bir şey yok. Bunlar çalışmıyor. Hele sorun işiniz, gücünüz ne? Tabanca satarlar, silah satarlar. Başka bir şey yok. Bu benim oğlum değil artık. 6 çocuğumdan biri. Kız kardeşi kapıyı açar açmaz kafasına sıktı. Polis bırakmıyor ki, ben de onu öldüreyim” dedi.

 

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#Miras#Cinayet#KARS

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