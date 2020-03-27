Miran İsminin Anlamı Nedir? Miran Ne Demek?

Miran isminin anlamını öğrenerek siz de bebeğiniz için bu ismi koyabilirsiniz. Özellikle hem anlamı hem de telaffuz olarak kulağa hoş gelen bir isimdir. Anlamını öğrendikten sonra gönül rahatlığıyla minik yavrunuza bu adı koyabilirsiniz.

Miran İsminin Anlamı

Miran ismi ‘beyler’ anlamına gelen bir erkek adıdır. Kökeni Farsçadan gelen bu isim günümüzde pek duyulmamış adlar arasında yer almaktadır. Kürtçede ise Beylerbeyi anlamına gelen Miran ismi, özellikle kulağa hoş gelmesiyle son dönemlerde oldukça ilgi çekiyor.

Miran İsminin Anlamı Nedir?

Miran aslına bakılırsa pek çok farklı anlama gelebiliyor. Beyler ya da beylerbeyi anlamının yanı sıra ‘iyi insan’ anlamı olarak da değerlendirilmektedir. Televizyonlarda ve yazılı basında yaygın olarak duyulmaya başlanan bu isim, pek çok ailenin çocukları için tercih etmesine olanak tanımaktadır.

Miran ismi Kur'an'da geçiyor mu merak edenler için bu ismin Kur'an'da yer almadığını söylemek gerekir. Yapılan bir araştırmaya göre ise Türkiye'de 7 binin üzerinde Miran ismi bulunan bireyler yer almaktadır. Hem anlam olarak hem de kulağa hitap etmek suretiyle, bu ismi kullanabilir ve çocuklarınızın adı için değerlendirebilirsiniz.