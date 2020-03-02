Miraç Kandili ne zaman? 2020 Miraç Kandili tarihi

Mübarek üç aylar başladı, üç aylardan kısa bir süre sonra Regaip Kandili’ni idrak eden vatandaşlar şimdi Miraç Kandili tarihini araştırıyor. İslam aleminde 'Allah'a yükseliş ve arınma' olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edilecek. İşte, 2020 Miraç Kandili tarihi...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 21 Mart Cumartesi gecesi idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Miraç, Mekke döneminde risaletin zor zamanlarında Sevgili Peygamberimizin, bir gece Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.

Miraç Gecesi Kur’an-ı Kerimde; “ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir.

GÜNÜMÜZDEKİ YERİ

Miracın gerçekleştiğine inanılan gece "miraç kandili" olarak kutlanır. Bu gece ile ilgili dini konuşmalar ve kutlamalar yapılır, dua ve tesbihat yapılır ve Yasin okunur. İnanca göre Hz. Muhammed Miraç’ta kendisine sunulan üç bardaktan süt bardağını tercih ederek sütü içmiştir. Bu sebeple Anadolu'da çoğu yerde bu gecede süt içme ve dağıtma geleneği olduğu ifade edilmektedir. Bazı yerlerde tatlı da yapılır ve dağıtılır. Konya'da bu geceye “süt gecesi” de denilmektedir.