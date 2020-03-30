Minval Ne Demek? Minval Nedir? Minval Tdk Kelime Anlamı

Minval kelimesi Türkçede en çok karıştırılan sözcükler arasında yer almaktadır. Kökünü Arapçadan gelen bu kelime günlük yaşamda çok sık duyulmasa bile, sözlü olarak ve edebi metinlerde çıkmaktadır.

Minval Ne Demek?

Minval kelime anlamı olarak ‘Biçim, yol ve tarz’ şeklinde bilinmektedir. Bu anlamı itibariyle cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. Herhangi bir durum ya da olduğu için tarzı veya biçimini anlatan bir durum olarak öne çıkmaktadır.

Minval Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olarak Türkiye'de yer alan minval, ‘yol, biçim ve tarz’ olarak gündelik yaşamda kullanılabilir. Özellikle uğraşılan herhangi bir iş ya da proje konusunda minval kelimesi değerlendirilmektedir. Aynı zamanda herhangi bir akım ve buna benzer durumlar karşısında da kullanılabilmektedir.

Minval TDK Kelime Anlamı

Mimar kelimesi Türk Dil Kurumu açısından da aynı anlama geliyor. Bu bağlamda cümle içerisinde minval sözcüğünün ‘biçim, yol ve tarz’ olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse genel olarak ‘Bu minval üzere’ şeklinde çok sık kullanılmaktadır. Ayrıca hem sözlü hem de yazılı olarak bu anlamları üzerinde değişik akımlar ya da olaylar ve olgular için cümle içerisinde kullanabilirsiniz.