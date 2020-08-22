‘Minnoşlar Netflix’e özür diletti; 'pedofili' tepkisi yağdı

Yönetmen Maïmouna Doucouré’nin çektiği ‘Minnoşlar’ filminin 18 Ağustos’ta yayınlanan afişinde, 11 yaşındaki kız çocukları ‘twerk’ isimli dansı yaparken görüldü. Afişin konu kısmında ise “11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur” ifadelerine yer verildi. Netflix de filme +18 ibaresi koyunca, hem dünyada hem de Türkiye’de büyük eleştiri alan film #NetflixPedofilia etiketiyle sosyal medya gündemine oturdu.

Sundance Film Festivali’nde ödül kazanan ve beğeni kazanan film, Fransa’da 19 Ağustos’ta farklı bir afişle vizyona girmişti. Sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından Netflix özür mesajı paylaştı. Mesajda, “Minnoşlar filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu hoş değil ve Sundance’da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik” denildi. Özrün ardından filmin açıklama kısmında yer alan “dişiliğini keşfetmeye başlayarak” ifadesi de kaldırıldı. Ayrıca Netflix, YouTube üzerinden paylaştığı fragmanı sildi. Ancak özür tepkileri dindirmedi filmin pedofiliye teşvik ettiği ve çocukları kötü yönde etkilediği konusunda eleştiriler devam etti. Sosyal medyada, “Filmin oyuncuları 11 yaşında ama sadece18 yaşının üzerindekilerin izleyebileceği bir film, olmaz böyle şey”, “Artık çocuklardan çekin ellerinizi iğrenç fikirlerinize alet etmeyin onları”, “Çocuk istismarının, pedofilinin özgürlüğü olmaz. 11 yaşındaki çocuk, çocuktur” mesajları paylaşıldı. Uzmanlar ise konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

BU DOĞRU DEĞİL

Prof. Dr. Levent Eraslan (SODİGEM Başkanı): 11 yaş hikâyesinin geçtiği bir filmin afişinde böyle, çocukların cinsel meta şeklinde gösterilmesini doğru bulmuyorum. Temada geçen twerk adlı dans cinselliği çağrıştırıyor. Bu afişin 11 yaşın masumiyetine ve mahsuniyetine ait olmadığını düşünüyorum. Çocuğun kendi çocukluk vurgusuyla hikâyesinin anlatılması gerekir. Burada filme ilgi çekmek, popüler olmak adına çocukların cinsel meta olarak kullanılması çok yanlış. Afişte gördüğümüz kıyafetler o yaşın özelliklerine uygun olmayan bir giyiniş biçimi.

ÇOK RAHATSIZ EDİCİ

Elif İpek (Pedagog): Filmde anlatılmak istenen hikâye toplumsal engellemelerin dışına çıkıp kendi yeteneklerini ortaya koymak isteyen bir bireyin öyküsüyken, bunun yerine kız çocuğun dişi olarak anıldığı ve metalaştırıldığı bir anlatım kullanılmış. Fragmanda gördüğümüz bazı çocukların duruşları, hareketleri tam bir ‘lolita’ olarak kurgulanmış. Hem afiş hem de film açıklamasının +18 olarak sunulması rahatsız edici. Maalesef kız çocukların metalaştırılması pek çok toplumda var. Türk toplumunda kız çocuklarını aşırı süslü giydirmek, ojeler sürmek, ABD’de küçük kız çocuklarına topuklu ayakkabılar giydirmek makyaj yaptırmak gördüğümüz yanlışlardan. Bazı markalar anne-kız kreasyonları yapıyor. Biz pedagoglar, çocukların çocuk gibi giydirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu filme gelen tepkiler de haklı.