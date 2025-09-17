Miniklerin sınıfı siteye geldi

Haberin Devamı

İSTANBUL’daki sitelere, ‘Anasınıfım Bahçemde’ projesi kapsamında kaymakamlıkların ve il milli eğitim müdürlüğünün koordinasyonunda anasınıfları açılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına uygun olarak açılan bu sınıflar sayesinde veliler servis ücreti ödemeden, trafikte zaman kaybetmeden çocuklarını yaşadıkları sitenin içinde bulunan anasınıflarına bırakıyor. Öyle ki çocuklar mahalle hatta sokak bile değiştirmeden, kimi hemen yan binaya kimi de birkaç basamak inip alt kattaki sınıfına ulaşabiliyor. İstanbul Valisi Davut Gül, geçen yıl başlayan bu projeyle ilgili detayları Hürriyet’e anlattı:

‘YENİ ŞUBELER AÇACAĞIZ’

“İstanbul’umuz, dünyanın en kalabalık, nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu şehirlerinden biri. ‘Anasınıfım Bahçemde’ projemizi, okulöncesi eğitimin yaygınlaşması ve anaokulu çağındaki yavrularımızın evlerine en yakın yerlerde okulöncesi eğitimi alabilmesi amacıyla başlattık. Şu anda, Ümraniye ve Başakşehir’de birer sitedeki şubelerde eğitim öğretim devam ediyor. İmzaladığımız protokoller kapsamında, Beylikdüzü ve Pendik’te birer şube daha açacağız. Projenin kentteki 39 ilçede yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sitelerdeki uygun koşulların sağlanması halinde yeni şubelerimizi açacağız. Sınıflarımız, bir anaokulu veya daha üst kademe okula bağlı şubeler olarak açılıyor. Çocuklarımız da bağlı bulunulan okulun öğrencileri oluyor.”

Başakşehir’deki Mavera Comfort Sitesi’nde Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu’na bağlı olarak açılan anasınıfında 14 öğrenci eğitim görüyor. 706 konutu bulunan sitedeki 50 metrekarelik bir daire, proje kapsamında anasınıfı olarak dönüştürüldü. Sınıfın elektrik, su ve doğalgaz giderleri site yönetimi tarafından karşılanacak. Dairenin sınıf olarak dönüştürülebileceği Bakanlık tarafından uygun bulunduktan sonra da gerekli çalışmalar başladı. Öte yandan yapılan protokol çerçevesinde bu daire, 5 yıl boyunca anasınıfı olarak kullanılacak.

SADECE O SİTEDEKİLER KAYIT OLABİLİYOR

Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu’nda yaklaşık bin 210 öğrenci eğitim görüyor. Okul içindeki anasınıfında 74, sitede ise 14 olmak üzere bu kademede toplam 84 öğrenci bulunuyor. Sitedeki sınıfta bir öğretmen bir de yardımcı personel görev alıyor. Okul müdürü Hasan Süpçin, sitedeki anasınıfının okuldan hiçbir farkı olmadığını ifade etti. Süpçin, bu anasınıfına yalnızca o sitede yaşayanların kayıt olabildiğini söyledi.

‘İÇİMİZ ÇOK RAHAT’

SİTEDEKİ anasınıfının velileri projeyi şöyle değerlendirdi. Şemsettin Ödemiş, “Çocuğumuz çok küçük ve yaşadığımız sitenin içinden ayrılmadan eğitim görmesi büyük bir avantaj sağlıyor. İçimiz çok daha rahat çünkü biliyoruz ki herhangi bir durumda saniyeler içinde yanında olabiliriz” dedi.

Büşra Sarıkoç, trafik sorunu yaşamadan çocuğunu sınıfına götürdüğünü ifade ederken, Ebru Özbey ise projeden çok memnun olduklarını söyledi.