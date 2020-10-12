Minikler okul bahçesine fidan dikti

Fidan dikim etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bal katıldı. Öğrencilerle birlikte fidan diken İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un talimatı doğrultusunda minik öğrencilerimizle birlikte bu fidanları doğaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Okul Müdürü Fatih Çelik, öğrencilere doğa sevgisini aşılamak, tabiatın ve ağacın önemini vurgulamak için ’ağaç yaşken eğilir’ mantığı ile bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ve bu tarz etkinliklerin dönem sonu boyunca okullarında devam edeceğini vurguladı.



Fidan dikme etkinliği çerçevesinde anaokulu bahçesine, portakal, kamkat, mandalina ve avokadodan oluşan 5 ayrı fidan dikildi.





