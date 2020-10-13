Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
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Minikler okul bahçesine fidan dikip can suyu verdi
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, öğretmenler öğrencileriyle birlikte okul bahçesine fidan dikip can suyu verdiler.
Yeşilyurt Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki fidan dikim etkinliğine Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un danışmanı Turgay Öntaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Okul Müdürü Ömer Faruk Çolaker, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte fidan dikerek can suyu verdi.
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