‘Minik’ sahafın ‘dev’ zaferi

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İzmir’deki Güzelyalı semtinde ikinci el kitap satan 16 yıllık sahaf Ümit Nar (51), 30 Aralık 2021’de ‘Hermes Sahaf’ olan işyerinin ismini tescil ettirmek amacıyla Türk Patent Kurumu’na başvurdu. Sahaflar Derneği Başkanı da olan Nar, tescil talebi için beklemeye başladı. Fransız lüks moda markası Hermes’in Türkiye’deki avukatları, ticari isim ihlali iddiasıyla itirazda bulundu. Türk Patent Kurumu da Nar’ın talebini reddetti. Bunun üzerine Nar, Türk Patent Kurumu’nun kararıyla Fransız lüks moda markası Hermes’e karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın 29 Haziran’daki 3’üncü duruşmasında, mahkeme, Türk Patent Kurumu’nun Nar’ın ‘Hermes’ ismini kullanmasını engelleyen kararını istinaf yolu açık olmak üzere iptal etti.

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‘BELKİ 100 SENE SONRA O FİRMA OLMAYACAK’

Hermes’in sanatçıları koruyan ve insanlarla tanrılar arasında habercilik yapan bir karakter olduğunu belirten Ümit Nar, şöyle konuştu: “Uluslararası insanlık tarihine mal olmuş bir kültürel kavramın herhangi bir şirketin uhdesinde kalmamasını sağladık. Marka tescilini gerçekleştireceğiz. Elbette büyük bir firma ama bundan 100 sene sonra o firma olmayabilir. Belki 100 sene sonra ben olabilirim. Dünyadaki ekonomik hareketlerin bu kadar kaygan bir zeminde olduğu yerde, bir markayı sanki dünyanın yaratıldığından beri varmış ve sonsuza kadar var olacakmış gibi değerlendirip bütün bu marka haklarını o kişiye vermek zaten başlı başına yanlış. Ama bu büyük markalar için tanınmış ‘marka’ diye statü var. Bu statü yerel esnafın, küçük esnafın kendi topraklarımıza ait kavramları kullanmasını engelleyen bir içerik taşıyor. Kararın bunun değişmesi yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Tam anlamıyla zafer değil, ama zafere giden yolda çok önemli bir kazanım”