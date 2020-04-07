Minik Rıdvan'ın doğum günü pastasını polisler getirdi

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde oturan Dilek ve Tahsin Güden çifti, 3 çocuğundan en küçüğü olan Rıdvan'ın doğum gününde, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayınca, polisi arayıp yardım istedi. 155'i arayan Dile Güden, oğlunun doğum günü olduğunu ve kutlamak için pastaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bunun üzerine Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir pasta temin edip, üzerine 4 mum yakarak ailenin Aydoğdu Mahallesi'ndeki evine gitti. Polis ekiplerini ellerindeki pastayla gören minik Rıdvan, büyük mutluluk yaşadı.

Anne ve babasının da yardımı ile pastadaki mumları üfleyerek söndüren Rıdvan'a polisler, "Salgın nedeni ile sana sarılamasak da, doğum günün kutlarız Rıdvan" dedi.

Aile, polis ekiplerine teşekkür ederken, minik Rıdvan'ın 2019 yılında delik olan kalbinden ameliyat olduğu ve bu nedenle ailenin dışarı çıkıp çocukları için risk oluşturmak istemediklerini söyledi.