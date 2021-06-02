Minik öğrencinin Bakan Ziya Selçuk'a gönderdiği çarpıcı video
Corona virüsü sürecinde okullarından uzak kalan öğrenciler, özlemlerini birçok platformda dile getirirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisine gönderilen bir videoyu CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında paylaştı.
Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında eğitimin normalleşmesine ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin okullarını çok özlediğini ifade etti.
Yüz yüze eğitimin iki gün yapılmasının sebebinin de öğrencilerin yüzde 80'inin okula gelmek istemesi olarak açıklayan Bakan Selçuk, minik bir öğrencinin okula duyduğu özlemi yansıtan bir videoyu da Tarafsız Bölge programında paylaştı.
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