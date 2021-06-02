Minik öğrencinin Bakan Ziya Selçuk'a gönderdiği çarpıcı video

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında eğitimin normalleşmesine ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin okullarını çok özlediğini ifade etti.

Yüz yüze eğitimin iki gün yapılmasının sebebinin de öğrencilerin yüzde 80'inin okula gelmek istemesi olarak açıklayan Bakan Selçuk, minik bir öğrencinin okula duyduğu özlemi yansıtan bir videoyu da Tarafsız Bölge programında paylaştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara