MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMinik mülteciden yürek burkan adımlar
GeriGündem Minik mülteciden yürek burkan adımlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 17:07,Son Güncelleme:/

Minik mülteciden yürek burkan adımlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'den Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne’ye doğru hareket etti. Pazarkule sınır kapısında annesinin peşinden silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

8
  • Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı
  • Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı
  • Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı
  • Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye’de yaşayan binlerce mülteci aileleri ile birlikte sınırı geçerek Avrupa'ya gitme umuduyla Edirne’ye geldi. Mülteciler birçok kez Yunan askerlerinin zulmü ile karşılaştı.

Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeden silah ve ellerinde bulunan coplar ile saldıran Yunan askerleri, dünya medyasında büyük tepki çekti. Durumdan en çok etkilenen her zamanki gibi yine minik bedenler oldu.

Annesinin peşinden tarlada gitmeye çalışan küçük bir mülteci düşe kalka ilerlemesi görüntülere yansıdı. Silah sesler gölgesinde umuda atılan minik adımlar izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle