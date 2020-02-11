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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 09:24,Son Güncelleme:/

Minik Kelime artık duyabiliyor

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Minik Kelime artık duyabiliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3,5 yaşındaki minik Kelime, hayırseverlerin desteğiyle ameliyat oldu. Küçük kız artık duyabiliyor ve yavaş yavaş konuşmaya başladı.

Ahıska'dan Bursa'ya gelen İsayeva ailesinin 3,5 yaşındaki kızları Kelime'nin 5 ay içinde ameliyat olması gerekiyordu. Ancak maddî durumları olmayan aile çocuklarını ameliyat ettiremiyordu. Kelimenin ameliyatı için 120 bin TL lazımdı. 5 ay içerisinde ameliyat olmazsa minik kız ömür boyu ne konuşabilecek ne de duyabilecekti. Gözü yaşlı anne Feride İsayeva, İHA aracılığıyla yetkililere seslenerek yardım istedi. Haberin ardından hayırseverlerin desteğiyle Kelime için gereken para toplandı. İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat olan Kelime buradaki tedavisinin ardından Azerbaycan'a gitti. Minik Kelime, kulağına takılan cihazlarla artık hem duyabiliyor, hem de yavaş yavaş konuşmaya başladı. Anne Feride İsayeva, çok umutlu olduğunu belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

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