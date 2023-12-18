Minik Elvin’e ne oldu

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İSTANBUL Gaziosmanpaşa’ya bağlı Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi’nde bulunan ilköğretim okulunda 15 Aralık günü öğle saatlerinde, iddiaya göre, birinci sınıf öğrencisi Elvin Ak (7), teneffüse çıktı. Küçük kız, merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. Merdiven boşluğuna oturan öğrenci, aniden yere yığıldı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan Elvin Ak, hayatını kaybetti. Elvin Ak’ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Elvin Ak’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Elvin Ak’ın bilinen bir hastalığının olmadığı da öğrenildi.

‘MÜFETTİŞLER İNCELEME YAPACAK’

Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Olayla ilgili zaten incelemeler yapılıyor. Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak” diye konuştu. Elvin Ak’ın dayısı Ethem Güneş, “Şu an bizim de bir bilgimiz yok tam anlamıyla. Sadece benim tek istediğim şey şu; o kör noktayı kamera görmüyor. O noktayı da kamera görsün. Ciğerimiz yanıyor, bizim gönlümüz rahat etmiyor. Çocuklarımız o okula gidiyor. Yoksa ihmal mi var” dedi.