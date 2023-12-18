×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Minik Elvin’e ne oldu

Güncelleme Tarihi:

#Elvin Ak#İSTANBUL#Gaziosmanpaşa
Minik Elvin’e ne oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 07:00

İlköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki Elvin Ak hayatını kaybetti. Bilinen hiçbir hastalığı olmayan minik Elvin’in ölüm nedeninin Adli Tıp Raporu’ndaki incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

Haberin Devamı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’ya bağlı Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi’nde bulunan ilköğretim okulunda 15 Aralık günü öğle saatlerinde, iddiaya göre, birinci sınıf öğrencisi Elvin Ak (7), teneffüse çıktı. Küçük kız, merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. Merdiven boşluğuna oturan öğrenci, aniden yere yığıldı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan Elvin Ak, hayatını kaybetti. Elvin Ak’ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Elvin Ak’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Elvin Ak’ın bilinen bir hastalığının olmadığı da öğrenildi.

‘MÜFETTİŞLER İNCELEME YAPACAK’

Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Olayla ilgili zaten incelemeler yapılıyor. Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak” diye konuştu. Elvin Ak’ın dayısı Ethem Güneş, “Şu an bizim de bir bilgimiz yok tam anlamıyla. Sadece benim tek istediğim şey şu; o kör noktayı kamera görmüyor. O noktayı da kamera görsün. Ciğerimiz yanıyor, bizim gönlümüz rahat etmiyor. Çocuklarımız o okula gidiyor. Yoksa ihmal mi var” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elvin Ak#İSTANBUL#Gaziosmanpaşa

BAKMADAN GEÇME!