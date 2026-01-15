Minik ellerden büyük mucize... Cebrail Portakal’ı kalp masajıyla kurtardı

Haberin Devamı

ANTALYA Kumluca Atatürk İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Cebrail Çiftçi, okuldan çıkıp, arkadaşıyla evine doğru yürüyordu. Yerde yaralı, can çekişen bir kedi gördü ve hemen yanına gitti. Parmağını yaralı kedinin kalbinin üstüne koyan Cebrail onun ölmek üzere olduğunu fark etti, çünkü kalbi atmıyordu. Cebrail hemen küçük parmaklarıyla yavru kediye kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre sonra da kedinin kalbinin yavaş yavaş atmaya başladığını hissetti. O anda tesadüfen oradan geçmekte olan Kumluca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri Sevde Coşgun ve Özlem Çelik, Cebrail’in bir canlıyı yaşatma çabasını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Çelik ve Coşgun, Cebrail sayesinde kalbi yeniden atmaya başlayan yaralı kediyi kucaklayıp veterinere yetiştirdiler. Yavru kedi yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

‘YAŞADIĞINI GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM’

Öğretmen Özlem Çelik, elindeki fotoğraflarla olayın kahramanı küçük çocuğu aramaya başladı. Üstündeki üniforma sayesinde Cebrail’e ulaşan Çelik, onu hayatını kurtardığı kediyle veterinerde buluşturdu. Cebrail, kediye ‘Portakal’ ismini koydu. Portakal, Sevde Coşgun’un sahiplenmesiyle hayatına artık yeni yuvasında devam ediyor. Cebrail’in okulu tarafından Instagram’da paylaşılan kurtarma anını gösteren video ise yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

Yaralı kedinin hayatını kurtaran 3’üncü sınıf öğrencisi Cebrail Çiftçi şunları söyledi: “Kedinin öldüğünü sandık. Nefes aldığını ama kalbinin atmadığını fark ettim. Arkadaşım evine gitti. Ben başında bekleyip öğretmenimin öğrettiği ve Youtube’dan izlediğim şekilde kalp masajı yapmaya başladım. Sonra kalbinin çok az da olsa atmaya başladığını duydum. Bakkaldan başındaki yarayı kapatmak için yara bandı aldım. Kalp masajına devam ederken yanıma tanımadığım daha sonra öğretmen olduğunu öğrendiğim Özlem Çelik geldi. Kediyi atkısına sarıp veterinere götürdü. Bir gün Özlem Öğretmen beni buldu ve o kedinin yanına götürdü. Kedinin hayatta ve sağlıklı olduğunu görünce çok mutlu oldum. Adını Kumluca’da her yerde gördüğüm ve çok sevdiğim meyvenin ismini koydum. Zaten rengi de aynı portakala benziyordu.“

‘ÖLDÜ DEDİLER AMA O VAZGEÇMEDİ’

Cebrail’in müdahalesinin ardından kediyi veterinere yetiştiren öğretmenlerden Özlem Çelik, “Veteriner hekim yaşamasının mucize olduğunu söyledi. Daha sonra Cebrail’in başardığı şeyin ne kadar büyük ve kıymetli olduğundan haberdar olması gerektiğini düşünerek onu aramaya başladım” dedi.

Portakal’ı sahiplenen Sevde Coşgun ise şunları söyledi: “Bizden önce yoldan geçenler ‘O kedi ölmüş, bırak mikrop kapacaksın’ demişler ancak Cebrail vazgeçmeden ‘O yaşıyor, siz karışmayın’ diyerek kalp masajı yapmaya devam etmiş. Elinden gelen tüm çabayı göstererek gidip bakkaldan aldığı yara bandını yapıştırmış. Portakal taburcu olduktan sonra geçici yuva olarak eve getirdim. Eve girdikten sonra işin rengi değişti. Oğlum Yaser de ona çok bağlandı. Durumu iyi ama görme kaybı var. Hâlâ bakıma muhtaç, biz ona güzel bir yuva olmak istiyoruz.”