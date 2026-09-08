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Minik Elif'in öldüğü kazada 'ev hapsi' kararı kaldırıldı; sürücü tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Elif Mavi Avli#Fatoş Akıl Bilgesoy#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 12:22

Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin ölümüne neden olan sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy, savcılık ve acılı ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Bilgesoy, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaza, 3 Eylül'de, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’nde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli’ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Minik Elifin öldüğü kazada ev hapsi kararı kaldırıldı; sürücü tutuklandı

Tedaviye alınan Elif Mavi Avli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elif Mavi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin, annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı, kazanın şokunu yaşayan Merve Avli’nin feryat ettiği anlar yer aldı.

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Minik Elifin öldüğü kazada ev hapsi kararı kaldırıldı; sürücü tutuklandı

Kazanın ardından polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy’a 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan ‘Konutu terk etmeme’ adli kontrol kararı verildi.

Minik Elifin öldüğü kazada ev hapsi kararı kaldırıldı; sürücü tutuklandı

Savcılık ve Avli ailesi ev hapsi kararına itiraz etti. İtirazda, kamera görüntüleri, trafik kazası tespit tutanağı, ölü muayene tutanağı, bilirkişi raporu ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve şüphelinin tutuklanması gerektiği belirtildi. Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığın itirazını kabul etti.

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Otomobil sürücüsü Bilgesoy hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılırken, tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, işlemlerinin ardından adliyeye getirilerek Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Tekrar ifadesi alınan Bilgesoy, bu kez tutuklanarak cezaevine konuldu.

Minik Elifin öldüğü kazada ev hapsi kararı kaldırıldı; sürücü tutuklandı

KIZLARINI MEZARLIKTA ZİYARET ETTİLER

Öte yandan, Merve ve Fatih Avli çifti, ölen kızlarını mezarında ziyaret etti. Kızlarının mezarına sarılarak gözyaşı döken çift, sadece adaletin bulmasını istediklerini söyledi.

Minik Elifin öldüğü kazada ev hapsi kararı kaldırıldı; sürücü tutuklandı

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#Elif Mavi Avli#Fatoş Akıl Bilgesoy#Trafik Kazası

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