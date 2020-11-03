Minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını, duvara resmetti

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Öğüt, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Elif Perinçek’in mucizesini sanatla birleştirdi. Öğüt, yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in arama kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu sırada çekilen fotoğrafını ölümsüzleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'nda ailesiyle birlikte yaşayan Büşra Öğüt, çatlamış beton bir duvar üzerine çizdiği resme 'Umut' adını verdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşan Öğüt, "Yıkıntıların altında kalan yalnızca o küçük beden değil, hepimizin yüreğiydi. Sizler aslında hepimizi çıkardınız o yığından. Kaybettiğimiz canlar ve canını ortaya koyarak kurtarmaya çalışanlar için" dedi.