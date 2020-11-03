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Haber Giriş: 03.11.2020 - 09:56 | Son Güncelleme:

Minik Elif'in anne babası yaşıyor mu, hayatta mı?

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Minik Elif'in anne babası yaşıyor mu, hayatta mı?
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İzmir depreminin simge isimlerinden birisi olan 3 yaşındaki Elif Perinçek, enkaz altından 65 saat sonra kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmıştı. 3 yaşındaki Elif'in kurtarılmasının ardından pek çok kişi, ailesi hakkında bilgi alabilmek için Elif'in anne babası yaşıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Minik Elif'in annesi ve babası yaşıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylar

Minik Elif Perinçek'in enkaz altından kurtulmasının ardından tüm gözler ailesine çevrildi. Doğanlar Apartmanı'nda yaşayan Elif Perinçek ve ailesi için detaylar merak edilmeye başlandı. Ege Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Seher Perinçek ve 2 kızının (Ezel ve Elzem) enkaz altından sağ olarak kurtarıldığı çalışmada, küçük Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. 

Elif Perinçek'in babası ise deprem anında Doğanlar Apartmanı'nda değildi. Ancak deprem sonrasında ailesi kurtarılana kadar saatlerce enkaz başında bekledi. 

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