Minik Edanur’un ölümünde bir tutuklama

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Babası cezaevinde olan, annesi de vatansız olduğu ve TC kimlik kartı olmadığı gerekçesi ile 3 aydır geri gönderme merkezinde tutulan Edanur Gezer, yakınları tarafından piknik yapmak için Menekşe Sahil Parkı’na getirildi. Parkta vakit geçiren Edanur Gezer, kazı nedeniyle oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisine düştü. Su birikintisine düşen Gezer, dayısı tarafından buradan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan küçük Edanur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BUGÜN İFADE VERECEK

İBB Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne götürüldü. Furkan K. ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı. Sezai A. ile Fayık C. ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın bugün ifade vermeye gideceği de öğrenildi.