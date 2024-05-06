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Minik Edanur’un ölümünde bir tutuklama

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#İSTANBUL#Küçükçekmece#Edanur Gezer
Minik Edanur’un ölümünde bir tutuklama
Emin Mert KırarslanAli Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 07:00

İSTANBUL Küçükçekmece’deki İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki Menekşe Sahil Parkı içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildi. 26 Nisan’da iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.

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Babası cezaevinde olan, annesi de vatansız olduğu ve TC kimlik kartı olmadığı gerekçesi ile 3 aydır geri gönderme merkezinde tutulan Edanur Gezer, yakınları tarafından piknik yapmak için Menekşe Sahil Parkı’na getirildi. Parkta vakit geçiren Edanur Gezer, kazı nedeniyle oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisine düştü. Su birikintisine düşen Gezer, dayısı tarafından buradan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan küçük Edanur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BUGÜN İFADE VERECEK

İBB Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne götürüldü. Furkan K. ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı. Sezai A. ile Fayık C. ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın bugün ifade vermeye gideceği de öğrenildi.

 

 
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#İSTANBUL#Küçükçekmece#Edanur Gezer

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